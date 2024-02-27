* Орлова — запрещённая в России организация

Москва, 27 февраля, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Суд 27 февраля приговорил правозащитника Олега Орлова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) к 2,5 годам колонии за дискредитацию Вооружённых Сил России.

Сторона обвинения просила суд приговорить Орлова к 2 годам 11 месяцам колонии за повторную дискредитацию российской армии.

В октябре 2023 года Головинский суд признал Орлова виновным по этому же делу и оштрафовал его на 150 тыс. рублей. В новой версии обвинительного заключения есть пункт о том, что Орлов руководствовался мотивом вражды и ненависти к российским военным.

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