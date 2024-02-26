* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 26 февраля, 2024, 16:04 — ИА Регнум. Правозащитника Олега Орлова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) следует приговорить к двум годам и 11 месяцам колонии за повторную дискредитацию российской армии. Об этом государственный обвинитель заявила 26 февраля на заседании в Головинском суде Москвы.

Alexander Zemlianichenko/AP/TASS Олег Орлов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

Прокурор попросила признать Орлова, бывшего члена правления общества «Мемориал» (признано в РФ иноагентом и ликвидировано), виновным в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 280.3 УК РФ.

«Назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок два года и 11 месяцев колонии общего режима и взять под стражу в зале суда», — заявила прокурор, выступая в прениях сторон.

В октябре 2023 года Головинский суд признал Орлова виновным по этому же делу и оштрафовал его на 150 тыс. рублей. Прокурор требовал штрафа в размере 250 тыс. рублей. Сторона защиты и сторона обвинения оспорили решение суда, после чего Мосгорсуд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение. Орлов остаётся под подпиской о невыезде.

В новой версии обвинительного заключения есть пункт о том, что Орлов руководствовался мотивом вражды и ненависти к российским военным. Виновным себя он не признаёт. Поводом для уголовного дела стала публикация в соцсети.

Как сообщало ИА Регнум, Минюст 2 февраля внёс правозащитника Орлова в реестр иностранных агентов.