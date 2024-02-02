Москва, 2 февраля, 2024, 21:09 — ИА Регнум. Минюст внёс правозащитника Олега Орлова в реестр иностранных агентов, сообщила пресс-служба ведомства 2 февраля.

Кадр из видео

Орлов ранее был членом правления общества «Мемориал» (признано в РФ иноагентом и ликвидировано).

«Орлов выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, является членом организации, включённой в реестр иностранных агентов», — отметили в Минюсте.

В список иностранных агентов 2 февраля были внесены ещё пятеро граждан, в числе которых — Станислав Козловский, глава организации, которая занималась развитием русскоязычного сегмента «Википедии».

Новость дополняется.