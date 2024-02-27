Москва, 27 февраля, 2024, 10:59 — ИА Регнум. В России начали закрываться последние магазины электроники LG, Sony и Bosch. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителей компаний.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

По данным издания, магазины южнокорейского производителя электроники LG закрываются из-за остановки поставок товаров в Россию. Так, в начале февраля этого года магазин LG закрылся в столичном ТЦ «Афимолл Сити».

Вместе с тем три оставшихся магазина Sony до конца лета планируют распродать продукцию, а затем закрыть точки продажи.

«Раньше Sony Centre был в каждом городе-миллионнике в РФ, однако из-за санкций они все закрываются», — цитирует издание оператора поддержки Sony.

Отмечается, что на местах ушедших компаний начали открываться магазины турецких и китайских поставщиков. Так, на месте магазинов LG планируется открыть точки продажи турецкой фирмы Grunding.

Как передавало ИА Регнум, после начала спецоперации России на Украине LG Electronics приостановила все поставки в Россию.

Вместе с тем в марте 2022 года заводы Bosch ушли в простой из-за нарушения логистических цепочек.

В конце декабря стало известно, что турецкий инвестиционный фонд Can Holding может стать потенциальным покупателем заводов Bosch в Стрельне под Санкт-Петербургом.

По словам учредителя производителя бытовой техники Jacky’s Гусейна Иманова, немецкая компания уже уволила 30 оставшихся в России менеджеров, которые занимались продажей техники отечественным ретейлерам.

Он добавил, что китайская компания Hisense вышла из переговоров по приобретению активов, поскольку турецкий инвестфонд предложил более выгодную цену.

Отмечается, что новый владелец развернёт на мощностях Bosch в России не только выпуск техники, но и контрактное производство для сторонних марок.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин на форуме «Россия зовёт!» 7 декабря прошлого года заявил, что иностранный бизнес хочет работать в России, несмотря на давление, которое оказывают на этих предпринимателей чиновники западных стран.

По словам главы государства, общее число иностранных компаний, работающих в России, не только не сокращается, но даже растёт — за период с марта 2022 по ноябрь 2023 года этот показатель увеличился почти на 1,5 тыс. Путин отметил, что российский бизнес у уходящих компаний всё «перехватил и пошёл вперёд».

Президент в своём выступлении также заявил, что действия западных политиков разрушают систему экономических отношений, которая складывалась десятилетиями.