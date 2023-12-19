Москва, 19 декабря, 2023, 08:34 — ИА Регнум. Немецкий производитель бытовой техники и электроники Bosch находится на финальной стадии продажи своих заводов в Стрельне под Санкт-Петербургом, покупателем выступит турецкий инвестиционный фонд Can Holding, сообщает «Коммерсантъ».

Andreas Arnold/dpa/picture-alliance/ТАСС

По словам учредителя производителя бытовой техники Jacky’s Гусейна Иманова, немецкая компания уже уволила 30 оставшихся в России менеджеров, которые занимались продажей техники отечественным ретейлерам.

Он добавил, что китайская компания Hisense вышла из переговоров по приобретению активов, поскольку турецкий инвестфонд предложил более выгодную цену.

Отмечается, что новый владелец развернёт на мощностях Bosch в России не только выпуск техники, но и контрактное производство для сторонних марок.

Как сообщало ИА Регнум, 7 декабря президент РФ Владимир Путин на форуме «Россия зовёт!» заявил, что иностранный бизнес хочет работать в России, несмотря на давление, которое оказывают на этих предпринимателей чиновники западных стран.

По словам главы государства, общее число иностранных компаний, работающих в России, не только не сокращается, но даже растёт — за период с марта 2022 по ноябрь 2023 года этот показатель увеличился почти на 1,5 тыс. Путин отметил, что российский бизнес у уходящих компаний всё «перехватил и пошёл вперёд».

Президент в своём выступлении также заявил, что действия западных политиков разрушают систему экономических отношений, которая складывалась десятилетиями.