Москва, 7 декабря, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Действия западных политиков разрушают систему экономических отношений, которая складывалась десятилетиями, усилиями в том числе и самого Запада, заявил 7 декабря президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на форуме «Россия зовёт!».

Михаил Климентьев/РИА Новости Владимир Путин

«В попытках сохранить своё ускользающее доминированием западные элиты дошли до отмены самих принципов рыночной экономики, о которых они так любят говорить», — отметил президент.

Европейские юрисдикции, которые прежде считались «тихими гаванями», перестали быть таковыми, поскольку теперь там действует принцип «свой — чужой», и чужого считают возможным «обобрать», отметил президент.

Запад пытается искусственно сдержать рост «глобальной периферии», которую он привык использовать как свою колонию, подчеркнул Владимир Путин.

«Элиты западных стран, те, которые оказались наверху этого процесса, пытаются его (рост. — Прим. ред.) затормозить, искусственно сдержать рост, как они считают, на глобальной периферии, которую привыкли эксплуатировать, использовать как ресурс, как источник ренты, просто как колонию», — сказал Путин.

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Как сообщало ИА Регнум, в своём выступлении Владимир Путин также заявил, что система SWIFT дискредитирована, становится архаичной и замещается оплатой в национальных валютах. По оценкам экспертов, в ближайшее время монополия крупных западных банков будет подорвана, а процесс расчётов в национальных валютах в международных платежах будет только набирать силу, отметил Владимир Путин.

Мировые экономические отношения меняются, и на смену прежней модели глобализации приходит новая многополярная модель, сказал также глава государства. Россия выступает за реально демократическую модель развития глобальной экономики, в то время как США эксплуатируют даже своих союзников, подчеркнул президент.