Мелитополь, 27 февраля, 2024, 06:10 — ИА Регнум. Расчёты реактивных систем залпового огня «Град» Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ поразили живую силу ВСУ в опорном пункте на запорожском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны России.

Министерство обороны Российской Федерации РСЗО «Град»

«В ходе проведения воздушной разведки средствами объективного контроля были выявлены участки местности с большим скоплением личного состава ВСУ в районе населённого пункта Вербовое Запорожской области», — уточнили в оборонном ведомстве.

Разведанные оперативно передали на командный пункт гвардейского артиллерийского полка Новороссийского гвардейского соединения ВДВ. В Минобороны добавили, что артиллеристы после получения боевой задачи выдвинулись в район стрельбы, где успешно отработали по цели противника.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля в Минобороны объявили о взятии под контроль российских военных посёлка Ласточкино на авдеевском направлении. ВС России заняли более выгодные рубежи и позиции на южнодонецком направлении. За сутки ВСУ потеряли на данном участке до 150 военных, отметил официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Российские десантники на запорожском направлении СВО взяли в плен двух бойцов элитной 82-й десантно-штурмовой бригады украинской армии. Один из пленных пояснил, что его группа стала отходить с позиции, так как окоп развалился. Украинские военные заблудились из-за неработающего планшета и вышли не в ту сторону, к лесопосадкам. Началась стрельба, одного из боевиков убили, двоих взяли в плен российские солдаты, раненого украинца эвакуировали в тыловой район.