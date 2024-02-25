Мелитополь, 25 февраля, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Российские десантники, находящиеся в зоне специальной военной операции на запорожском направлении, взяли в плен двух бойцов элитной 82-й десантно-штурмовой бригады украинской армии, сообщило 25 февраля «РИА Новости».

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Как рассказал один из пленных, его группа стала отходить с позиции, так как окоп развалился. Украинские военные заблудились из-за неработающего планшета и вышли не в ту сторону, к лесопосадкам.

«Потом началась стрельба, начали отстреливаться — три человека, последним шел Борода, его убило, первый — Тихон, его ранило», — рассказал пленный.

Он добавил, что в итоге российские солдаты эвакуировали раненого украинца в тыловой район.

Как передавало ИА Регнум, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 25 февраля сообщил, что в центре Работино в Запорожской области начались ожесточённые бои. Он подчеркнул, что инициатива — у российских войск. Их поддерживает артиллерия и авиация, украинские подразделения применяют много беспилотников, рассказал Рогов.

Официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 24 февраля сообщил, что российские войска нанесли комплексный огневой удар по позициям ВСУ возле Работино и Вербового. Украинские войска в течение суток потеряли 35 военных, три артиллерийских орудия и склад с боеприпасами.