* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 27 февраля, 2024, 03:24 — ИА Регнум. Следственный комитет вынес ходатайство с требованием заочно отправить под стражу депутата Госдумы VI созыва Дмитрия Гудкова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Dhārmikatva Дмитрий Гудков

Политика обвиняют в распространении ложной информации о действиях российской армии на Украине. Об этом ТАСС сообщили в Хорошевском суде Москвы.

Ходатайство уже поступило в суд, его рассмотрят 27 февраля.

Дмитрий Гудков находится за пределами РФ.

Как сообщало ИА Регнум, Гудкова оштрафовали на 50 тыс. рублей за нарушение закона об иностранных агентах.

МВД 26 января заявило о том, что Дмитрия Гудкова объявили во всероссийский розыск.

Гудков — фигурант уголовного дела о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Дело возбудили после того, как он в апреле 2023 года опубликовал ролик с критикой российской армии в зоне СВО. Также Гудков под видом достоверной разместил информацию о ситуации в Буче.

Иноагентом Минюст объявил Гудкова 10 февраля после того, как он публично призывал к передаче оружия ВСУ. Кроме того, он публично призывал к антироссийским санкциям.