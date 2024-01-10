* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 10 января, 2024, 09:53 — ИА Регнум. Бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) оштрафовали за нарушение закона об иностранных агентах, сообщил 10 января в Савёловском суде Москвы.

Александр Щербак/ТАСС Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«Гудкову назначен штраф в размере 50 тысяч рублей», — процитировал представителя суда ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, МВД 26 января проинформировало о том, что Гудкова объявили во всероссийский розыск.

Гудков — фигурант уголовного дела о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Дело возбудили после того, как он в апреле прошлого года опубликовал ролик с критикой российской армии в зоне СВО. Также Гудков под видом достоверной разместил информацию о ситуации в Буче.

Иноагентом Минюст объявил Гудкова 10 февраля после того, как он публично призывал к передаче оружия ВСУ. Кроме того, он публично призывал к антироссийским санкциям.