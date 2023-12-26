* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 26 декабря, 2023, 11:04 — ИА Регнум. Российского политика Дмитрия Гудкова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) объявили во всероссийский розыск. Об этом свидетельствуют данные базы Министерства внутренних мер.

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«Гудков Дмитрий Геннадьевич. Разыскивается по статье УК», — указано в данных МВД без уточнения статьи.

Против Гудкова возбудили уголовное дело о публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании российских вооружённых сил (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Это произошло после того, как он в апреле 2022 года опубликовал ролик с критикой ВС России в зоне СВО. Кроме того, он разместил под видом достоверной информацию о ситуации в Буче, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

Как сообщало ИА Регнум, 10 февраля Минюст признал Гудкова иностранным агентом за то, что он публично призывал к передаче оружия ВСУ. Также Гудков призывал к санкциям против России, выступая на различных информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами. Он проживает за рубежом.

Мосгорсуд 27 сентября отклонил жалобу Гудкова на включение его в список иностранных агентов, оставив в силе вынесенное в феврале решение Замоскворецкого районного суда.

Гудков с 21 декабря 2011 года по 5 октября 2016 был депутатом Госдумы VI созыва от партии «Справедливая Россия».