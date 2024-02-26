* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 26 февраля, 2024, 22:26 — ИА Регнум. Хорошевский суд Москвы заочно арестовал 26 февраля автора веб-сериала Mr. Freeman и основателя анимационной студии Toonbox Павла Мунтяна (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) по требованию Следственного комитета. Об этом сообщает ТАСС.

Кадр из видео

По решению суда Мунтян арестован на два месяца с момента задержания или экстрадиции в Россию. Ему вменяют поддержку Украины, основание фонда для сбора денег ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, в конце декабря 2023 года Министерство внутренних дел объявило в розыск Павла Мунтяна. Он был оштрафован на 40 тыс. рублей.

При этом в отношении Мунтяна уже возбудили уголовное дело по статье о фейках о российской армии. По данным следствия, Мунтян, находясь за границей, распространял в соцсетях заведомо ложную информацию о действиях российских военных. Так, он публиковал представленные киевским режимом фото и данные о провокации в Буче.

Мунтян известен как автор идеи Mr. Freeman, участвовал в создании мультфильмов «Куми-куми», «Фиксики» и «Масяня».