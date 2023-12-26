* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 26 декабря, 2023, 10:59 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел объявило в розыск автора веб-сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), следует из базы розыска ведомства.

Кадр из видео

«Мунтян Павел Андреевич разыскивается по статье УК», — следует из карточки.

По какой именно статье ведётся розыск, не уточняется.

Как сообщало 19 декабря ИА Регнум, автору сериала Mr. Freeman и основателю анимационной студии Toonbox Мунтяну грозит штраф до 50 тыс. рублей по статье о дискредитации российской армии.

При этом в отношении Мунтяна уже возбудили уголовное дело по статье о фейках о российской армии. По данным следствия, Мунтян, находясь за границей, распространял в соцсетях заведомо ложную информацию о действиях российских военных. Так, он публиковал представленные киевским режимом фото и данные о провокации в Буче.

Мунтян известен как автор идеи Mr. Freeman, участвовал в создании мультфильмов «Куми-куми», «Фиксики» и «Масяня».