* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 18 октября, 2023, 14:34 — ИА Регнум. В Москве уголовное дело за распространение фейков о ВС России возбудили в отношении известного мультипликатора Павла Мунтяна (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщил источник ИА Регнум.

ИТАР-ТАСС/Валерий Шарифулин Павел Мунтян (признан в РФ иноагентом)

По данным следствия, Мунтян, находясь за границей, распространял в своих соцсетях заведомо ложную информацию о действиях российских военных. Так, Мунтян публиковал представленные киевским режимом фото и данные о произошедшем в Буче. Пост мультипликатора появился в Telegram ещё в апреле 2022 года.

Мунтяну может грозить до 10 лет лишения свободы.

Павел Мунтян известен как один из авторов идеи Mr. Freeman’а. Также участвовал в создании таких мультфильмов, как «Куми-куми», «Фиксики», «Масяня».