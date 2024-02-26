Москва, 26 февраля, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Заниженные цифры главы киевского режима Владимира Зеленского о потерях ВСУ говорят о том, что ему всё равно, что будет с его же гражданами, он хочет только получать деньги от Запада. Об этом 26 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Все понимают, что Зеленский врёт о потерях ВСУ. Даже западная пресса пишет, что лидер Украины «сморозил» какую-то глупость», — сказала Захарова.

Она отметила, что внутри логики и идеологии киевского режима находится не человек с его правами, обязанностями и ценностями, а стоит человеконенавистническая идеология, умноженная на бесконечный доход от это самого человека.

По её словам, для Зеленского главное, чтобы ему в карман упали деньги от Запада, за что он готов продавать память собственных людей.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский 25 февраля заявил, что потери ВСУ с начала СВО составили 31 тыс. военных. Он отметил, что также есть данные по раненым и пропавшим без вести, но он не называет их по разным причинам.

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет отметил, что киевские власти сознательно скрывают ужасную статистику потерь ВСУ, поскольку она может повергнуть украинцев в шок. Он добавил, что Зеленский — безответственный руководитель, трус и предатель, который боится ответственности и неспособен признавать ошибки.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в январе сообщил, что украинские войска только в 2023 году потеряли более 215 тыс. военных. В феврале он доложил, что в течение января потери ВСУ составили 23 тыс. человек.