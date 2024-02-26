Москва, 26 февраля, 2024, 08:18 — ИА Регнум. Киевские власти сознательно скрывают ужасную статистику потерь ВСУ, поскольку она может повергнуть украинцев в шок. Об этом 26 февраля заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.

Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

«Реальные потери украинских войск способны повергнуть украинцев в шок, поэтому киевские власти во главе с Владимиром Зеленским сознательно скрывают ужасную статистику, в десятки раз сокращая реальные потери», — приводит слова Шеремета «РИА Новости».

Он добавил, что Зеленский — безответственный руководитель, трус и предатель, который боится ответственности и неспособен признавать ошибки.

По словам депутата, виртуальными заявлениями о потерях Зеленский пытается поднять боевой дух измотанных и деморализованных украинских бойцов.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский 25 февраля заявил, что потери ВСУ с начала СВО составили 31 тыс. военных. Он отметил, что также есть данные по раненым и пропавшим без вести, но он не называет их по разным причинам.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что заявление Зеленского является враньём и все украинцы, особенно военные, понимают, что он занижает реальные данные. По её словам, Зеленскому выгодно занижать потери, чтобы получать от Запада больше денег на содержание и вывозить их за границу.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо также назвал выступление главы киевского режима ложью и отметил, что Зеленскому в целом наплевать на простых людей, которых Киев использует в собственных целях. По его словам, каждая речь Зеленского ориентирована на западных кураторов.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в январе сообщил, что украинские войска только в 2023 году потеряли более 215 тыс. военных. В феврале он доложил, что в течение января потери ВСУ составили 23 тыс. человек.