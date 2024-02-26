Берлин, 26 февраля, 2024, 15:40 — ИА Регнум. Немецкое правительство по-прежнему заинтересовано в расследовании диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявила 26 февраля на брифинге представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Правительство ФРГ по-прежнему очень заинтересовано в том, чтобы диверсия на «Северных потоках» была расследована и мы узнали, кто за ней стоит», — сказала Хофман, комментируя сообщения о том, что полиция Дании прекратила следственные мероприятия по этому делу.

Она напомнила, что расследованием в Германии занимается генпрокуратура, которая и принимает решения о возможных дальнейших шагах.

Как передавало ИА Регнум, взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток ― 2» произошли в сентябре 2022 года. Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отмечал, что в подрывах газопроводов были заинтересованы США, которые вследствие теракта расширили возможности сбыта сжиженного природного газа в Европе.

26 февраля полиция Дании вслед за властями Швеции заявила, что остановила расследование терактов на «Северных потоках». Правоохранители отметили, что взрывы на газопроводах стали следствием умышленной диверсии, но оснований подозревать причастность к этому подданных Дании нет. Прокуратура Швеции ранее объяснила остановку расследования аналогичными причинами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил в связи с этим, что ситуация вокруг терактов на «Северных потоках» близка к абсурдной. По его словам, правоохранители европейских стран, очевидно, в процессе расследования начали выходить на своих ближайших союзников. Москва будет наблюдать за развитием событий и постарается использовать возможности для прояснения картины, уточнил представитель Кремля.