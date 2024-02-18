Мюнхен, Германия, 18 февраля, 2024, 16:07 — ИА Регнум. Датские вооружённые силы уже передали Украине всю свою артиллерию, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM

«С датской стороны мы передали всю нашу артиллерию», — сказала она.

Фредериксен призвала руководителей европейских стран направить на Украину новое вооружение, приурочив массовые поставки ко второй годовщине начала специальной военной операции России.

Нужно помогать Украине не словами, а военными поставками, в том числе направляя в Киев боеприпасы, артиллерию, ракеты большой дальности и беспилотники, отметила премьер-министр Дании.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в своём выступлении Фредериксен также призвала руководителей западных стран передать Украине всё то оружие, которое им в данный момент не нужно, а в перспективе принять Киев в ЕС и НАТО.

17 февраля на полях Мюнхенской конференции вице-президент США Камала Харрис заявила, что у Вашингтона нет плана Б по ситуации на Украине. План А заключается в поставках военной помощи Украине, но для этого нужно одобрение обеих палат Конгресса, отметила она.

Ранее в феврале 2024 года нижняя палата Конгресса США ушла до конца февраля на очередные каникулы, так и не проголосовав по законопроекту о военной помощи Украине, Тайваню и Израилю в объёме 95 млрд долларов (в том числе 60 млрд долларов Киеву).

В свою очередь глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в своём выступлении на Мюнхенской конференции заявила, что ЕК представит стратегию военной промышленности Евросоюза, в которой предусмотрен рост военного производства на 20%, и будет использовать доходы от замороженных российских активов для производства оружия для Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что поставки западного оружия не повлияют на ход специальной военной операции, а лишь продлят страдания жителей Украины.