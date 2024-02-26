Москва, 26 февраля, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Решение властей Дании прекратить вслед за Швецией расследование диверсий на «Северных потоках» вызывает изумление, ситуация близка к абсурдной. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 26 февраля журналистам.

Nord Stream 2 / Paul Langrock

Ранее в датской полиции заявили, что газопроводы были повреждены в результате умышленной диверсии, однако достаточных оснований для возбуждения уголовного дела нет.

Комментируя это, представитель Кремля подчеркнул, что «ситуация близка к абсурдной». С одной стороны, в Дании признали, что произошла преднамеренная диверсия, с другой — нет никакого продвижения дальше.

«Ситуация в данном случае настолько очевидна, что можно только выразить абсолютнейшее изумление», — сказал Песков.

Россия будет наблюдать за расследованиями диверсий на «Северных потоках» и использовать свои возможности, чтобы получить сведения о них, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в феврале шведский прокурор Матс Юнгквист заявил, что расследование дела о взрывах на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» завершено, так как оно не относится к юрисдикции Швеции. Подозреваемых, отметил он, установить не удалось, однако шведские граждане к атаке не причастны.

Взрывы на идущих в Европу двух российских экспортных газопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Власти Германии, Дании и Швеции не исключили, что имели место диверсии. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG назвал беспрецедентными разрушения на газопроводах и воздержался от оценки сроков ремонта. Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Американский журналист Сеймур Херш в своей статье заявил о причастности США к подрыву. По его информации, приказ о минировании газопроводов отдал лично президент Джо Байден. Журналист уверен, что США начали готовить подрыв «Северного потока» задолго до начала спецоперации на Украине.