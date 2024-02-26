Анкара, 26 февраля, 2024, 14:39 — ИА Регнум. Турция рискует потерять прибыль от российских туристов из-за проблем с платёжными переводами из РФ. Об этом сообщает газета Aydınlık.

РИА Новости / Владимир Вяткин

«Ещё один важный сектор — туризм. Приближается сезон 2024 года. Но денежные переводы не могут быть осуществлены. Проблемы возникают даже при проведении ярмарок. Правительство должно найти решение как можно скорее, иначе потери будут велики», — говорится в материале издания.

По оценке СМИ, продолжает снижаться и экспорт товаров из Турции в Россию.

«Если мы потеряем российский рынок, наша работа усложнится. Банкротства будут неизбежны. Правительство должно принять меры как можно скорее. Оно должно сделать всё необходимое. Оно не должно поддаваться внутренним «американистам», — отмечается в материале.

Как передавало ИА Регнум, с начала 2024 года турецкие банки стали массово отказываться работать с российскими кредитными организациями. Были зафиксированы случаи возврата уже принятых средств за поставки товаров. По данным российских СМИ, ситуация обострилась ещё летом 2023 года. После декабрьского указа президента США Джо Байдена о вторичных санкциях турецкие банки разорвали корреспондентские отношения почти со всеми российскими кредитными организациями.

Сообщалось, что проблемы с денежными переводами из России в Турцию связаны с регуляционными мерами Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США. Новое постановление имеет очень широкие формулировки. Утверждается, что «иностранные банки, поддерживающие военные усилия России, тоже могут подпасть под санкции».

В июне 2023 года одна из крупнейших банков Турции Denizbank без предупреждения начал списывать со счетов деньги. Клиенты из России пожаловались на действия кредитной организации в Telegram-каналах для путешественников. Некоторые граждане РФ столкнулись с автоматическим закрытием счетов в долларах и евро.