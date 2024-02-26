Вашингтон, 26 февраля, 2024, 06:49 — ИА Регнум. Вооружённые силы России лишили украинские войска эффективно применять беспилотные летательные аппараты, продолжая уничтожать операторов дронов. Об этом заявил экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol.

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

«Лучший способ остановить эти дроны — ликвидировать людей, которые ими управляют. И русские уничтожили этих людей», — указал эксперт.

Риттер подчеркнул, что российские военные смогли максимально быстро адаптироваться к массовому применению беспилотников Вооружёнными силами Украины, регулярно выцеливая и уничтожая целые подразделения операторов БПЛА.

Как передавало ИА Регнум, ранее полковник ВСУ Иван Павленко в интервью Financial Times заявил, что массовое производство и использование Россией беспилотных летательных аппаратов в зоне специальной военной операции стало большой угрозой для украинских войск. Как отметили авторы материала, Украина значительно отстала от РФ в вопросе эффективности средств радиоэлектронной борьбы, что привело к ещё большей неспособности ВСУ противостоять российским БПЛА.

По словам директора киевского Института глобальных стратегий Вадима Карасёва, удары Вооружённых сил России по объектам военно-промышленного комплекса лишили Украину возможностей производить вооружение на своей территории для потребностей ВСУ.