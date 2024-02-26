Москва, 26 февраля, 2024, 12:33 — ИА Регнум. Глава правительства Йемена Ахмед Авад бен Мубарак прибудет в Москву 26 февраля. В ходе визита в столицу России он намерен провести несколько встреч с официальными представителями РФ, сообщило посольство Йемена в Москве.

MFA Russia/Global Look Press Глава правительства Йемена Ахмед Авад бен Мубарак

«Прилёт ожидается сегодня вечером. Он рассчитывает в ближайшие дни встретиться с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным, спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и главой МИД РФ Сергеем Лавровым», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, Ахмед Авад бен Мубарак в ходе встречи с российскими законодателями и дипломатами намерен обсудить вопросы двусторонних отношений и роль РФ в содействии установлению безопасности и мира в Йемене.

Сообщается, что это первый зарубежный визит бен Мубарака на посту главы правительства Йемена. Он занимает эту должность с 2020 года.

До этого, 16 февраля в бывшей столице Йемена — городе Адене состоялась встреча главы правительства страны с директором Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александром Кинщаком и временным поверенным в делах России в Йемене Евгением Кудровым.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что США и Британия в Йемене действуют вразрез с уставом ООН, нанося удары по позициям йеменских хуситов. Он подчеркнул, что Вашингтон и Лондон пытаются втянуть в конфликт другие страны.