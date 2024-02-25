Москва, 25 февраля, 2024, 20:42 — ИА Регнум. В Москвы с дипломатическим визитом 25 февраля отправился премьер-министр Йемена Ахмед бен Мубарак, сообщил портал Saba News.

РИА Новости / Сергей Гунеев

Мубарак, который также является министром иностранных дел Йемена, встретится в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавовым. Состоятся также его встречи с заместителем председателя правительства Алексеем Оверчуком, спикером Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко.

Йеменский премьер-министр планирует обсудить в Москве вопросы двухсторонних отношений. В планах Мубарака также обсудить роль России в содействии установлению безопасности и мира в Йемене.

Мубарак сегодня совершил первый зарубежный визит на посту главы правительства Йемена. Он занимает эту должность с 2020 года.

В городе Адене, бывшей столице Йемена, 16 февраля состоялась встреча Мубарака с директором Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александром Кинщаком и временныйм поверенным в делах России в Йемене Евгением Кудровым.

Дипломаты обсудили вопросы двусторонних отношений. Важной темой обсуждения стали также перспективы мирного урегулирования конфликта в Йемене в условиях текущей эскалации в стране и прилегающих водах.

Как сообщало ИА Регнум, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 16 февраля заявил, что США и Британия в Йемене действуют вразрез с уставом ООН, нанося удары по позициям йеменских хуситов. Он подчеркнул, что Вашингтон и Лондон пытаются втянуть в конфликт другие страны.