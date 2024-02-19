Авдеевка, ДНР, 19 февраля, 2024, 14:59 — ИА Регнум. Захваченный в плен в Авдеевке ротный третьей отдельной бригады штурмовиков Вооружённых сил Украины (ВСУ), которая изначально формировалась из нацистов украинского объединения «Азов» (организация, признанная террористической и запрещённой в РФ), во время допроса выглядел очень напуганным, плакал и умолял российских бойцов сохранить ему жизнь. Кадры с беседой опубликовали в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».

GLOBAL LOOK PRESS

Российские военные ответили ему, что не в правилах русских бойцов издеваться над пленными. Напротив, его покормили. Пленный подтвердил, что ему дали сигарет, «сникерс» и воды.

Пленный сообщил, что его зовут Александр Карнага. Он служил в 111-й бригаде теробороны на приграничном участке. В третью бригаду его перевели две недели назад. Пленный рассказал, что в текущий момент украинское командование переводит всех теробороновцев в 47-ю и третью бригады ВСУ. Он также рассказал, где находится штаб третьей бригады.

По его словам, в Авдеевку его с ротой направили на американском М-113 с приказом держать оборону. Карнага заверил, что никакие боевые задачи со своей ротой выполнить не успел. Когда его спросили о совершённых убийствах, он начал всхлипывать и отрицал свою вину.

Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля в Минобороны заявили, что армия России полностью освободила от ВСУ территорию коксохимического завода в Авдеевке. При этом украинские военные продолжили беспорядочно отступать. В боях за этот мощный оборонительный узел ВСУ потеряли более 1,5 тыс. военных.

Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, большое количество бойцов украинской армии сдалось в плен Вооружённым силам России в Авдеевке, чтобы сохранить себе жизнь.

Военнослужащий ВСУ Василий Нагорный, взятый в плен российскими войсками на запорожском направлении, рассказал, как украинское командование распространяет среди своих бойцов слухи об «ужасах российского плена», которых на самом деле нет.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что у попавших в российский плен боевиков ВСУ сильно меняется мышление, у них как будто пелена спадает с глаз. По его словам, они видят, что россияне совсем не такие, как врёт киевская пропаганда: русские заботятся о раненых противниках, содержат пленных в человеческих условиях.