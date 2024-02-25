Москва, 25 февраля, 2024, 20:29 — ИА Регнум. Заявление главы киевского режима Владимира Зеленского, что ВСУ за два года специальной военной операции потеряли только 31 тыс. человек убитыми, является враньём, и все украинцы, особенно военные, понимают, что он занижает реальные данные, заявила 25 февраля «РИА Новости» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Она отметила, что Зеленский давно не считает за людей русскоязычных жителей Донбасса, а теперь также относится и к оставшейся на Украине части жителей. Ему выгодно занижать потери, чтобы получать от Запада больше денег на содержание и вывозить их за границу, добавила дипломат.

«Думаю, именно этим и объясняется то, что он занизил в разы потери, оставив в рядах ВСУ столько «мёртвых душ» — чтобы их финансировали как живых», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский 25 февраля заявил, что потери ВСУ с начала СВО составили 31 тыс. военных. Он отметил, что также есть данные по раненым и пропавшим без вести, но он не называет их по разным причинам.

При этом глава Минобороны России Сергей Шойгу в январе сообщил, что украинские войска только в прошлом году потеряли более 215 тыс. военных. В феврале он доложил, что в течение января потери ВСУ составили 23 тыс. человек.

На Западе также оценивали потери украинской армии гораздо выше, чем заявляли в Киеве. В ноябре 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что потери ВСУ составляют 100 тыс. военных убитыми. Потом в пресс-службе Евросоюза сообщили, что она имела в виду общее число потерь.