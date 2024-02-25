Херсон, 26 февраля, 2024, 01:22 — ИА Регнум. Обещанное «особенное» выступление главы киевского режима Владимира Зеленского вылилось в очередную ложь, заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо в интервью «РИА Новости» 25 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Зеленский анонсировал на 25 февраля «нечто особенное», а в итоге всё вылилось в очередную ложь. Это далеко не единичный пример того, как киевский режим вешает нашим людям на временно оккупированных территориях Украины лапшу на уши», — указал Сальдо.

Глава региона подчеркнул, что Зеленскому в целом наплевать на простых людей, которых киевские власти используют в собственных целях, а каждая его речь ориентирована на западных союзников.

В ходе пресс-конференции 25 февраля глава киевского режима заявил, что Вооружённые силы Украины за два года специальной военной операции якобы потеряли только 31 тысячу человек убитыми.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя слова Зеленского, указала на недостоверность этих сведений. Также она подчеркнула, что занижение потерь на фронте со стороны украинских властей объясняется в первую очередь желанием Киева получить как можно больше денег от западных союзников.