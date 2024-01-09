Киев, 9 января, 2024, 03:28 — ИА Регнум. Удары Вооружённых сил России лишили Украину возможности производить оружие и боеприпасы на своей территории для потребностей ВСУ, заявил директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в интервью телеканалу «Град».

Иван Шилов ИА Регнум ВКС РФ

«У Украины не будет… никаких оружейных возможностей, начиная от патронов и заканчивая снарядами, танками и тому подобным, необходимым для ведения активных боевых действий», — сказал эксперт в ходе интервью, видеозапись которого опубликована на видеохостинге YouTube.

Он подчеркнул, что удары Вооружённых сил России по территории Украины направлены именно на уничтожение военных производств. По словам Карасёва, удары, которые он охарактеризовал как «точечные», приведут к особо тяжёлым последствиям для Киева в случае прекращения помощи со стороны западных союзников. Также эксперт отметил, что Россия с целью защитить Крым от ракетных атак активно наносит удары по аэродромной инфраструктуре, где базируются бомбардировщики Су-24, способные нести ракеты Storm Shadow.

Как передавало ИА Регнум, в понедельник официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков сообщил, что Вооружённые силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины, в том числе с применением гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал». В ночь на 8 января взрывы были слышны в подконтрольном ВСУ Херсоне, а также в Харьковской, Днепропетровской и Одесской областях.