На Украине назвали большой угрозой массовое производство Россией БПЛА
Полковник ВСУ Павленко: массовое производство Россией БПЛА стало большой угрозой
Лондон, 7 января, 2024, 10:22 — ИА Регнум. Массовое производство и использование Россией беспилотников в зоне специальной военной операции стало большой угрозой. Об этом заявил полковник ВСУ Иван Павленко.
«В последнее время русские производят их так много, что это становится большой угрозой. Массовое использование беспилотников здесь — это что-то новое», — приводит его слова The Financial Times.
Издание отмечает, что ВСУ значительно отстают от Вооружённых сил РФ в плане средств радиоэлектронной борьбы, а массированные удары по военным объектам только подчёркивают их неспособность противостоять российским беспилотникам.
Как ранее сообщало ИА Регнум, российские расчёты операторов FPV-дронов 1-го Армейского корпуса ВС РФ успешно выявляют и поражают цели ВСУ на южнодонецком направлении. На кадрах видно, как операторы дронов дистанционно поражают наблюдательные пункты, схроны, легкобронированную боевую технику, а также позиции и скопления живой силы противника. Так, один военнослужащий ВС РФ управляет беспилотником при помощи пульта и очков виртуальной реальности, а другой готовит дрон к запуску, а также ориентирует работу и корректирует работу оператора.
В Минобороны России 5 января проинформировали, что ВС РФ за неделю нанесли 41 групповой и один массированный удар высокоточным оружием и БПЛА по центрам принятия решений и объектам ВПК Украины. Кроме того, удары наносились по пунктам дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наёмников. Все назначенные цели были поражены.