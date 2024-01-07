Лондон, 7 января, 2024, 10:22 — ИА Регнум. Массовое производство и использование Россией беспилотников в зоне специальной военной операции стало большой угрозой. Об этом заявил полковник ВСУ Иван Павленко.

Павел Лисицын/РИА Новости

«В последнее время русские производят их так много, что это становится большой угрозой. Массовое использование беспилотников здесь — это что-то новое», — приводит его слова The Financial Times.

Издание отмечает, что ВСУ значительно отстают от Вооружённых сил РФ в плане средств радиоэлектронной борьбы, а массированные удары по военным объектам только подчёркивают их неспособность противостоять российским беспилотникам.

Как ранее сообщало ИА Регнум, российские расчёты операторов FPV-дронов 1-го Армейского корпуса ВС РФ успешно выявляют и поражают цели ВСУ на южнодонецком направлении. На кадрах видно, как операторы дронов дистанционно поражают наблюдательные пункты, схроны, легкобронированную боевую технику, а также позиции и скопления живой силы противника. Так, один военнослужащий ВС РФ управляет беспилотником при помощи пульта и очков виртуальной реальности, а другой готовит дрон к запуску, а также ориентирует работу и корректирует работу оператора.

В Минобороны России 5 января проинформировали, что ВС РФ за неделю нанесли 41 групповой и один массированный удар высокоточным оружием и БПЛА по центрам принятия решений и объектам ВПК Украины. Кроме того, удары наносились по пунктам дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наёмников. Все назначенные цели были поражены.