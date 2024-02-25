Москва, 25 февраля, 2024, 16:54 — ИА Регнум. В России 25 февраля открыли девять спортивных объектов, созданных в рамках федерального проекта «Спорт ― норма жизни» национального проекта «Демография». Старт работе объектов дали в ходе пленарного заседания «Успехи развития сферы физической культуры и спорта» на международной выставке-форуме «Россия» в рамках тематического Дня спорта.

Алексей Филиппов/Фотохост-агентство РИА Новости

«Многое сделано, и еще больше нам предстоит. Идем к новым целям под руководством президента Владимира Владимировича Путина. В добрый путь!» — сказал заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, открывая объекты.

Также в церемонии приняли участие помощник президента и министр спорта Олег Матыцин.

Глава Минспорта напомнил, что проект «Спорт ― норма жизни» завершат в 2024 году, достигнув запланированных показателей.

Так, в режиме реального времени в формате видеосвязи открыли спортивные объекты от Крыма до Приморья. В Омске свои двери для посетителей открыл 25-метровый крытый плавательный бассейн, в городе Сунжа в Ингушетии заработал физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Также спортивный комплекс с плавательным бассейном открыли в станице Павловской Краснодарского края.

В Приморском крае теперь можно посетить крытый тренировочный каток, а в Туле ― крытый футбольный манеж.

Кроме того, состоялось открытие ледовой арены в Борисоглебске Воронежской области и двух физкультурно-оздоровительных комплексов в городе Саки и посёлке Раздольное в Крыму.

В открытии модульного физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Людиново Калужской области принял участие губернатор Владислав Шапша.

Как сообщало ИА Регнум, 21 февраля на церемонии открытия «Игр будущего» президент Владимир Путин заявил, что Россия была и остаётся одной из ведущих спортивных держав мира. Глава государства также назвал Россию родиной великих побед, рекордов и атлетов. Путин подчеркнул, что Россия всегда выступала за продвижение спорта и его высоких гуманистических ценностей.

Российский лидер добавил, что власти поставили перед собой задачу вовлечь в систематические занятия физкультурой и спортом к 2030 году 70% граждан России. Он напомнил, что несколько лет назад регулярно физкультурой и спортом в стране занимались только 38%. Сегодня этот показатель составляет 55%.

Как пояснил Путин, занятия физкультурой и спортом напрямую связаны со здоровьем нации и поддержанием здорового образа жизни, а также с демографией, семьей и экономикой страны.