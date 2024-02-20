Путин поставил задачу вовлечь 70% граждан России в спорт к 2030 году
Москва, 20 февраля, 2024, 22:28 — ИА Регнум. Задача вовлечь в систематические занятия физкультурой и спортом к 2030 году 70% граждан России ставят перед собой российские власти. Об этом 20 февраля заявил президент России Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени».
«Действительно, совсем недавно, несколько лет назад, регулярно физкультурой и спортом в стране занимались только 38%. На сегодняшний день — 55%, а к 2030 году нам нужно добиться того, чтобы 70% граждан России регулярно занимались физкультурой и спортом. Это точно, это наша цель, мы к этому идём», — подчеркнул глава России.
Как пояснил российский лидер, занятия физкультурой и спортом напрямую связаны со здоровьем нации и с поддержанием здорового образа жизни, а также с демографией, с семьей, и с экономикой страны.
Ранее ИА Регнум сообщало, что выступая на форуме «Технологии будущего» 14 февраля президент России Путин сообщил о существенном расширении программы строительства физкультурно-оздоровительных комплексов в регионах. Президент указал, что российские власти намерены и дальше поддерживать стремление людей в любом возрасте сохранять свою физическую форму, заниматься спортом, вести активный образ жизни.