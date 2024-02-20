Москва, 20 февраля, 2024, 22:28 — ИА Регнум. Задача вовлечь в систематические занятия физкультурой и спортом к 2030 году 70% граждан России ставят перед собой российские власти. Об этом 20 февраля заявил президент России Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени».

Кирилл Каллиников/РИА Новости

«Действительно, совсем недавно, несколько лет назад, регулярно физкультурой и спортом в стране занимались только 38%. На сегодняшний день — 55%, а к 2030 году нам нужно добиться того, чтобы 70% граждан России регулярно занимались физкультурой и спортом. Это точно, это наша цель, мы к этому идём», — подчеркнул глава России.

Как пояснил российский лидер, занятия физкультурой и спортом напрямую связаны со здоровьем нации и с поддержанием здорового образа жизни, а также с демографией, с семьей, и с экономикой страны.

Ранее ИА Регнум сообщало, что выступая на форуме «Технологии будущего» 14 февраля президент России Путин сообщил о существенном расширении программы строительства физкультурно-оздоровительных комплексов в регионах. Президент указал, что российские власти намерены и дальше поддерживать стремление людей в любом возрасте сохранять свою физическую форму, заниматься спортом, вести активный образ жизни.