Путин заявил, что Россия остаётся одной из ведущих спортивных держав
Казань, 21 февраля, 2024, 19:48 — ИА Регнум. Россия была и остаётся одной из ведущих спортивных держав мира, заявил 21 февраля президент Владимир Путин на церемонии открытия «Игр будущего».
«Наша страна была и остаётся одной из ведущих спортивных держав планеты», — заявил российский лидер.
Глава государства также назвал Россию родиной великих побед, рекордов и атлетов. Путин подчеркнул, что Россия всегда выступала за продвижение спорта и его высоких гуманистических ценностей.
Как сообщало ИА Регнум, 21 февраля Путин приехал на церемонию открытия международного турнира «Игры будущего». Это первые международные соревнования, которые объединяют в себе концепцию «фиджитал» (physical+digital), а именно классический спорт с киберспортом.
«Игры будущего» продлятся до 3 марта 2024 года. В соревнованиях примут участие порядка двух тысяч спортсменов из 107 стран.
На церемонии открытия международного турнира в Казани Путин назвал «Игры будущего» даром России мировой спортивной семье. Кроме того, российский президент выразил уверенность, что фиджитал-спорт станет со временем любимым видом досуга россиян.