Берлин, 25 февраля, 2024, 16:27 — ИА Регнум. Украинская армия испытывает критический дефицит артиллерийских снарядов, который не сможет решить увеличение западных поставок. Об этом 24 февраля написало немецкое издание Tagesschau.

Ashley Chan/Global Look Press

«Вы не сможете выиграть этот конфликт с дополнительным миллионом артиллерийских боеприпасов», — заявил в беседе с изданием военный эксперт Хендрик Реммель.

Эксперт отметил, что у российской армии, по его мнению, такое превосходство в артиллерийских боеприпасах, которое ВСУ не сумеют преодолеть, а при получении ими не обещанного миллиона снарядов, а только 300–500 тысяч это обернётся для Киева катастрофой.

«Сейчас российская армия выпускает около десяти тысяч боеприпасов в день. Таким образом, можно подсчитать, на сколько хватит одного миллиона, чтобы сравняться с российским темпом стрельбы. Это меньше трёх месяцев. И за это время украинцы не выиграют», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, 24 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ЕС собирается передать Киеву до конца марта 170 тыс. боеприпасов. Он отметил, что для ВСУ снаряды для артиллерии являются абсолютным приоритетом.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 17 февраля заявил, что причиной бегства украинских войск из Авдеевки является нехватка боеприпасов. По его словам, это происходит на фоне снижения западной помощи, а потому вина за сдачу города лежит не на киевских властях.

Журналист немецкого телеканала Welt Штеффен Шварцкопф заявил 22 февраля, что ВСУ вынужденно сдают территории из-за дефицита боеприпасов. По его мнению, на фоне этого ВСУ приходится выбирать, из каких районов и населённых пунктов отступать.