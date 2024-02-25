Москва, 25 февраля, 2024, 13:18 — ИА Регнум. Российские военные за сутки нанесли поражение трём бригадам ВСУ на южнодонецком направлении, потери украинской армии там составили до 140 военных, сообщил 25 февраля официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Сергей Аверин/РИА Новости

«Потери противника составили до 140 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, семь автомобилей и боевая машина РСЗО «Град»", — заявил генерал-лейтенант.

За минувшие сутки на южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение формированиям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 121-й бригады теробороны. Российские военные нанесли поражение украинским подразделениям в районах населённых пунктов Новодонецкое, Угледар и Старомайорское в ДНР.

Кроме того, за стуки ВС России уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-АД» и склад боеприпасов ВСУ.

Как передавало 25 февраля ИА Регнум, украинские войска за сутки потеряли на херсонском направлении до 30 бойцов и артиллерийскую систему М777 американского производства. Помимо этого, российские военные за сутки уничтожили на купянском направлении танк и артиллерийскую систему производства США М-777. Потери ВСУ на этом направлении составили до 180 бойцов.

В Миноброны также сообщили 25 февраля, что суточные потери ВСУ на донецком направлении составили свыше 360 военнослужащих, на авдеевском — до 100 военных.