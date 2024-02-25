Москва, 25 февраля, 2024, 13:14 — ИА Регнум. Украинские войска за сутки потеряли на херсонском направлении до 30 бойцов и артиллерийскую систему М777 американского производства. Об этом 25 февраля рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

По словам военного, на херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» нанесли удары по скоплениям личного состава и военной техники ВСУ около Работино и Щербаков в Запорожской области.

У Работино армия России также отразила две контратаки штурмовых групп украинских войск, добавил Конашенков.

«Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, три автомобиля и артиллерийская система М777 производства США», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, Конашенков 24 февраля заявил, что армия России за сутки нанесла комплексные удары по позициям украинских войск в Работине и Вербовом на херсонском направлении. По его словам, ВСУ на этом направлении потеряли до 35 бойцов.

Позднее в этот же день официальный представитель Минобороны заявил об уничтожении полевого склада украинской армии в Херсонской области. Конашенков добавил, что российские военные также уничтожии здесь артиллерийскую систему М777 американского производства, САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30 ВСУ.