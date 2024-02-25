Вашингтон, 25 февраля, 2024, 14:07 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп согласился с утверждением российского лидера Владимира Путина, что переизбрание Джо Байдена на посту американского президента предпочтительнее для России. Об этом Трамп заявил 24 февраля, выступая на Конференции консервативных политических действий, видео опубликовало издание Mirror.

Chris Kleponis — Pool via CNP/Global Look Press Джо Байден

«Я много разговаривал с Путиным. Мы с ним хорошо ладили, хотя на днях он заявил, что предпочел бы видеть Байдена президентом. И я с ним согласен», — заявил бывший американский лидер.

Трамп назвал ошибочными представления, будто он слишком добр к России. Он также высмеял Байдена, назвав «Кривым Джо» и заявив, что у него умственное расстройство.

Бывший президент также заявил, что в случае возвращения в Белый дом наведёт в США порядок и вернёт их трудолюбивым американцам. Он назвал день выборов 5 ноября судным днём и днём освобождения от лжецов, мошенников, цензоров и самозванцев в правительстве.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 14 февраля заявил, что для России было бы лучше, если Байден останется главой страны на второй срок, так как действия этого политика более предсказуемы. При этом российский президент подчеркнул, что Москва будет работать с любым лидером, которого выберут граждане США.

После этого, 22 февраля Байден хамски высказался в адрес Путина. Президент, комментируя это заявление, назвал такой выпад «адекватной реакцией» на слова о том, что нынешний американский лидер предпочтительнее для России, чем предыдущий. Путин добавил, что такая реакция только подтвердила, что он не ошибся.