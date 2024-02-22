Казань, 22 февраля, 2024, 19:04 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин назвал хамское высказывание президента США Джо Байдена в своей адрес «адекватной реакцией» на слова о том, что он нынешний глава Белого дома предпочтительнее для России как лидер США, чем Дональд Трамп.

Michael Reynolds — Pool via CNP /Keystone Press Agency/Global Look Press Джо Байден

Журналист Павел Зарубин поинтересовался у Путина, слышал ли он фразу Байдена «у нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта». Глава российского государства предположил, что поводом для нападок стали те самые слова о «предпочтительном президенте». При этом к тону американского коллеги Путин отнесся как к подтверждению своей правоты.

«И, судя по тому, что он сейчас говорил, я абсолютно прав. Потому что это адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны. Почему? Потому что он же не может мне сказать: «Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог», — отметил Путин.

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