Донецк, 25 февраля, 2024, 11:13 — ИА Регнум. Российские военные впервые заметили на линии фронта к северо-западу от Авдеевки американские танки Abrams, используемые украинской армией. Об этом 25 февраля рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Кадр из видео

«Наши бойцы зафиксировали появление Abrams. Это впервые. Направление — северо-западнее Авдеевки», — заявил он в беседе с ТАСС.

Советник главы республики отметил, что также ВСУ пытаются более активно применять дроны на авдеевском направлении.

Как сообщало ИА Регнум, 4 февраля на украинском телевидении показали сюжет о боях под Авдеевкой, в котором промелькнул американский танк Abrams украинских войск. Отмечалось, что танк относится к 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, участвующей в военных действиях на этом направлении.

В Сети 7 января появилась видеозапись с переданным США Украине танком Abrams, предположительно, в зоне проведения специальной военной операции. Однако где сделали видеозапись, не уточняли. На кадрах было запечатлено, как танк выехал из леса по колее из грязи, на нём сидели, предположительно, бойцы ВСУ.

Американское издание Military Watch Magazine 16 февраля написало, что российские модернизированные танки Т-80БВМ превосходят Abrams по ряду показателей. По мнению авторов статьи, у Т-80 лучшее соотношение мощности и веса, орудие более крупного калибра, а также мощный газотурбинный двигатель, дающий боевой машине хорошую проходимость в экстремальных климатических условиях.