Киев, 7 января, 2024, 12:52 — ИА Регнум. В Сети появились видеокадры с переданным Украине американским танком Abrams, предположительно, в зоне проведения спецоперации. Видео опубликовало украинское издание «Страна. ua».

Кадр из видео

Где именно были сделаны кадры, не уточняется. На них видно, как боевая машина выезжает из леса по колее из грязи. На танке сидят, предположительно, бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ).

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Как передавало ИА Регнум, ранее журналист издания Forbes Дэвид Экс писал, что с момента поставок Киеву танков Abrams их никто толком не видел, при этом и другие танки либо разбиты, либо находятся в долгом ремонте. Всего американцы обещали поставить ВСУ 31 танк, по словам автора, «неясно, что Украина с ними делает» — два месяца прошло с тех пор, как были зафиксированы какие-либо доказательства существования танков.

Обозреватель посоветовал укреплять и усиливать броню этих танков, чтобы они могли противостоять атакам дронов ВС РФ.

Кроме того, министр обороны РФ Сергей Шойгу 19 декабря заявил, что танки Abrams пока не появлялись на поле боя из-за огромных потерь ВСУ.

Желание США помогать киевскому режиму уменьшается в связи с огромными потерями западной техники и провальным контрнаступлением ВСУ, говорится в опубликованной 8 декабря статье в издании Military Watch Magazine.

Вместе с тем экс-командир батальона танков Leclerc Ян Буавен заявил, что американские танки Abrams при неправильном обращении с двигателями могут взорваться. Также у этих танков плохая герметизация боекомплектов, поэтому при попадании в место хранения снарядов они могут взорваться с большим грохотом.