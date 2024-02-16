Вашингтон, 16 февраля, 2024, 10:07 — ИА Регнум. Российские модернизированные танки Т-80БВМ превосходят американские боевые машины Abrams по ряду показателей, пишет Military Watch Magazine.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Будучи гораздо меньшим танком, чем Abrams, Т-80 имеет гораздо лучшее соотношение мощности и веса, но при этом располагает пушкой более крупного калибра», — пишет журнал.

Также сообщается, что российский танк обладает мощным газотурбинным двигателем, это обеспечивает ему хорошую проходимость в экстремальных климатических условиях.

Отмечается, что России с начала специальной военной операции удалось модернизировать значительное количество военной техники.

Как передавало ИА Регнум, 6 января журнал Military Watch Magazine выпустил статью, в которой говорилось, что модернизированные танки Т-80БВМ показали своё превосходство над немецкими танками Leopard в зоне спецоперации. В публикации отмечалось, что российские боевые машины имеют газотурбинный двигатель Т-80, который обеспечивает им серьёзное преимущество в проходимости.

Кроме того, журналисты указали на то, что немецкие Leopard продемонстрировали свою непригодность в тяжёлых погодных условиях на линии боевого соприкосновения. Они тонули в грязи.

Военнослужащие Западного военного округа рассказали о преимуществах и работе «летающих» танков Т-80БВ, которые прекрасно зарекомендовали себя в ходе специальной военной операции. Машина быстро ездит и называется «летающим» танком за счёт своего двигателя, потому что его мощность более 1 тыс. кубов.