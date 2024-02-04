Авдеевка, ДНР, 4 февраля, 2024, 21:21 — ИА Регнум. На украинском телевидении показали сюжет о боевых действиях в районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике, в котором промелькнул американский танк Abrams.

Иван Шилов ИА Регнум

Кадры его проезда сняли через триплекс БМП Bradley. Также сообщается, что бронемашина принадлежит 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, которая участвует в боевых действиях на этом направлении.

По данным Telegram-канала «Осведомитель», ранее эти танки, прибывшие на Украину ещё осенью 2023 года, нигде не использовались, кроме полигонов для подготовки военнослужащих ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, 7 января в Сети появились видеокадры с переданным Украине американским танком Abrams, предположительно, в зоне проведения спецоперации. Где именно были сделаны кадры, не уточнялось. На них видно, как боевая машина выезжает из леса по колее из грязи, а на танке сидят, предположительно, бойцы ВСУ.

Ранее журналист издания Forbes Дэвид Экс писал, что с момента поставок Киеву танков Abrams их никто толком не видел, при этом и другие танки либо разбиты, либо находятся на ремонте. Всего американцы обещали поставить ВСУ 31 танк, и, по словам автора, «неясно, что Украина с ними делает» — два месяца прошло с тех пор, как были в последний раз зафиксированы какие-либо признаки наличия этих танков, отметил Экс.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 19 декабря заявил, что танки Abrams пока не появлялись на поле боя из-за огромных потерь у ВСУ.