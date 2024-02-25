Авдеевка, ДНР, 25 февраля, 2024, 06:56 — ИА Регнум. Начальник штаба группировки войск «Центр» Вооружённых сил России Денис Лямин вручил ордена Мужества, медали «За отвагу» и знаки отличия ордена Святого Георгия бойцам, участвовавшим в освобождении Авдеевки (ДНР), сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.

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Кроме того, он пожелал военнослужащим успехов в их ратном труде, а также терпения, воли, крепости духа и здоровья как самим военным, так и их семьям.

Замкомандира роты с позывным Винни, которого наградили орденом Мужества, привёл подробности того, как его отряд участвовал в боях за город.

«Задача стояла перед нами: начать данный штурм с дачного поселка Милицейский. Дальше наступление развили и зашли непосредственно в город», — сказал военнослужащий.

Боец уточнил, что в основном подразделением руководили он и его командир. Винни указал на стремительность, с которой российским военным удалось освободить Авдеевку.

Помомо этого, он заявил, что многие украинские боевики, которых взяли в плен, утверждают, что попали в город буквально за несколько дней до штурма. Замкомандира роты добавил, что большое количество этих бойцов соврали, поскольку находились в Авдеевке с 2014 года.

Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о том, что Вооружённые силы России освободили Авдеевку.

Через несколько дней бойцы одного из штурмовых отрядов группировки «Центр» сообщили детали того, как они устанавливали государственный флаг России на здание городской администрации Авдеевки. Видеозапись с их рассказом опубликовало Минобороны РФ.

24 февраля командующий группировкой «Центр» Андрей Мордвичев проинформировал о том, что в ходе операции российских военных по освобождению города украинская армия оказалась отброшена на расстояние более чем 10 км. Он отметил, что ВС РФ продолжают вести наступательные действия на всех направлениях.