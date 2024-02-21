Москва, 21 февраля, 2024, 08:12 — ИА Регнум. Бойцы одного из штурмовых отрядов группировки «Центр» Вооружённых сил России сообщили подробности того, как они устанавливали государственный флаг РФ на здание городской администрации Авдеевки (ДНР). Видеозапись с их рассказом распространило Минобороны РФ.

Кадр из видео

Об этом пишет газета «Известия». Командир отряда с позывным Артист уточнил, что флаг к месту доставили с помощью беспилотника.

«Не было задачи идти прямо к администрации, просто проходили здание за зданием, чистили квартал, досматривали дома. Вышли к администрации <…> вышли на командование, чтобы нам доставили флаг. Триколор был сброшен с дрона, после чего мы его и повесили», — сказал он.

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Военнослужащий с позывным Хром подчеркнул, что после водружения флага он и его сослуживцы испытали чувство гордости за российскую армию. Он отметил, что во время работ противник продолжал вести артиллерийский огонь по бойцам.

Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о том, что российские войска освободили Авдеевку. 20 февраля Донецкое агентство новостей проинформировало о том, что российские войска захватили в освобождённой Авдеевке американскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley.

Ранее Минобороны РФ также распространило видеозапись с кадрами военной техники, брошенной ВСУ в пригородах этого населённого пункта. В ведомстве отметили, что украинские военнослужащие оставляли вооружение в процессе бесконтрольного бегства под натиском Вооружённых сил России.