Авдеевка, ДНР, 24 февраля, 2024, 09:49 — ИА Регнум. В ходе операции по освобождению Авдеевки Вооружённые силы России отбросили украинскую армию на расстояние более чем 10 км. Об этом 24 февраля доложил главе Минобороны Сергею Шойгу командующий российской группировкой «Центр» Андрей Мордвичев.

Ashley Chan/Global Look Press

«Командующий группировкой генерал-полковник Андрей Мордвичев доложил министру обороны России, что в ходе операции по освобождению Авдеевки противник был отброшен с занимаемых позиций более чем на десять километров», — говорится в сообщении военного ведомства.

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Уточняется, что в данный момент армия России продолжает вести наступательные действия на всех направлениях.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 24 февраля Мордвичев рассказал, что остатки бойцов ВСУ массово сдаются в плен во время зачистки Авдеевки. По его словам, сейчас сдалось уже порядка 200 украинских военнослужащих и в ближайшие дни ВС России намерены «выковырять» ещё порядка 100 бойцов ВСУ.

Ранее в этот же день в Минобороны сообщили, что армия России нашла брошенный командный пункт на территории Авдеевского коксохимического завода с терминалом глобальной спутниковой системы Starlink. Отмечалось, что он в том числе использовался украинской армией для управления дронами.

Шойгу 17 февраля доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Авдеевки армией России. Министр уточнил, что противник продолжил беспорядочное отступление, бросая оружие и военную технику.