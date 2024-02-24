Берлин, 24 февраля, 2024, 17:55 — ИА Регнум. Западным союзникам киевских властей нужно прийти к пониманию того, что украинская армия не может победить Вооружённые силы России. Такое мнение 24 февраля высказал отставной полковник бундесвера, военный эксперт Вольфганг Рихтер в интервью Welt.

IMAGO/Presidential Office of Ukr/Global Look Press

«Все это напоминает нам о том, что говорил [экс-главком ВСУ] генерал Залужный. Мы должны попрощаться с риторикой о победе, которую поддерживает [глава киевского режима Владимир] Зеленский, <…> Он [Залужный] оказался в этом прав, и последние события это подтверждают», — сказал он.

По словам эксперта, о победе ВСУ нужно забыть, так как у них не хватает не только боеприпасов, но и живой силы, в то время как возможности российских военных только нарастают.

«Силы российской армии растут, она постепенно добивается преимущества. Мы видим это на примере Авдеевки», — заключил Рихтер.

Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля газета Politico написала, что большинство присутствовавших на Мюнхенской конференции по безопасности скептически оценили шансы Киева на победу над Москвой. Отмечалось, что теперь об этом говорят лишь самые стойкие сторонники Украины.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова 21 февраля отметила, что США и страны Евросоюза начинают понимать, что Россию невозможно победить. Дипломат отметила, что об этом в том числе свидетельствует конференция в Мюнхене, на которой сложилась унылая атмосфера и представители Запада едва скрывали скепсис и пессимизм.

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев 19 февраля заявил, что он уверен в том, что Россия в ближайшее время победит в спецоперации. Политик отметил, что жизненный и профессиональный путь участников СВО вносит вклад в приближение победы.