Москва, 21 февраля, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Страны Евросоюза и Соединённые Штаты Америки начинают понимать, что победить Россию невозможно. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой об украинском кризисе, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства 21 февраля.

Известия/ Анна Селина

Дипломат напомнила, в конце прошлой недели состоялась 60-я Мюнхенская конференция по безопасности, которая свелась к обсуждению ситуации на Украине и дискуссиям о том, как избежать провала Вооружённых сил Украины.

«Обратили внимание на унылую атмосферу встречи. От былого оптимизма западников не осталось и следа», ― отметила Захарова.

Представитель МИД добавила, что если год назад западные страны были полны уверенности в скорой победе своих киевских марионеток, то на этот раз едва скрывали скепсис и пессимизм.

«Видимо, в Европе и США начинают понимать невозможность нанести поражение России», ― указала дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, Захарова 14 июля прошлого года назвала «стратегическое поражение» России и сохранение доминирующего международного влияния целью США и их сателлитов.

В октябре американский президент Джо Байден в интервью телеканалу СBS заявил, что Вашингтон сомневается в успехе Москвы в победе над Киевом. На что российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что США должны сотрудничать с Россией по поводу решения глобальных проблем, а не прикладывать усилия по «нанесению поражения» РФ.

Мюнхенская конференция по безопасности состоялась 16–18 февраля. На ней Зеленский провёл переговоры с вице-президентом США Камалой Харрис. После встречи он заявил, что никакого предательства в вопросе затягивания одобрения нового пакета военной помощи со стороны США нет. Также в рамках конференции Зеленский заявил, что без оказания помощи США не будут стратегическим партнёром Украины.

Газета Politico написала, что большинство присутствующих на конференции со скепсисом оценили шансы Украины одержать победу над Россией. Автор материала отметил, что только самые стойкие сторонники Украины готовы сказать, что она может победить Россию.

Депутат украинского парламента от партии «Слуга народа» Егор Чернев посетовал, что американские представители на Мюнхенской конференции по безопасности не уделили проблемам Украины должного внимания и были заняты своими внутренними проблемами.

В свою очередь председатель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко назвал выступление главы киевского режима Владимира Зеленского в Мюнхене абсолютным провалом.