Грозный, 19 февраля, 2024, 16:43 — ИА Регнум. Россия в ближайшее время сможет одержать победу в специальной военной операции. Такую уверенность на встрече с командирами чеченских подразделений, которые принимают участие в СВО, выразил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

«Я уверен, она [победа] скоро придёт в результате той боевой работы, которую ведёте вы, ведут ваши боевые товарищи, ведёт, по сути, вся наша страна», ― заявил он.

Зампред СБ, обращаясь к участникам встречи, отметил, что их жизненный и профессиональный путь вносит вклад в приближение победы.

«Уверен, что мы сможем победить, если будем работать так же, как [вы] работаете и работали на своих должностях, на своих постах»,― добавил Медведев, обращаясь к командирам подразделений.

Победа будет за Россией, подчеркнул зампред Совбеза.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин уверен, что страна победит и достигнет всех целей специальной военной операции на Украине. На встрече со студентами Санкт-Петербургского морского технического университета он напомнил, что СВО начали для защиты интересов России, не имея никакой альтернативы и никаких других мотивов.

При этом глава государства неоднократно заявлял, что Москва не отказывается от мирных переговоров для разрешения ситуации на Украине. Российский лидер при этом напомнил, что от переговоров отказался Киев, а глава киевского режима Владимир Зеленский осенью 2022 года подписал указ о запрете каких-либо переговоров с Москвой.

Вера в победу Украины в СВО на Западе тает с каждым днём. Редактор немецкой газеты Welt Штефан Ауст считает, что украинским вооружённым силам не удастся одержать победу в конфликте с Россией и получить потерянные территории. По его словам, назрела необходимость в переговорах.

Профессор международных отношений Эндрю Лэтэм заявил, что западные политики должны открыто признать невозможность победы Украины в конфликте с Россией. по его словам, т наблюдатели, которые изначально придерживались тезиса «Украина победит», продолжают пребывать в маниакальной иллюзии, что существует путь к полной победе Киева, но его нет.

При этом канцлер Германии Олаф Шольц уверен, что западные страны должны приложить все усилия, чтобы не допустить победы России в конфликте с Украиной. В противном случае, по его мнению, успех России не только положит конец Украине, но и кардинально изменит лицо Европы, а также нанесёт огромный ущерб либеральному мировому порядку.