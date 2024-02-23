Москва, 23 февраля, 2024, 17:30 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России, находящиеся в зоне спецоперации на авдеевском направлении, в течение прошедшей недели продвигались в западном направлении, потери ВСУ за это время составили 2900 военных, сообщил 23 февраля на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости

Он доложил, что подразделения российской войсковой группировки «Центр» при поддержке артиллерии и авиации нанесли удары по скоплениям украинских военных и боевой техники, находившихся возле Орловки, Соловьева, Семёновки, Тоненького, Евгеновки и Миролюбовки в ДНР. Российские бойцы также в течение недели отразили 39 контратак ВСУ возле Бердычей, Ласточкино и Первомайского.

«Противник потерял убитыми и ранеными свыше 2900 военнослужащих, четыре танка, 37 боевых бронированных машин, 90 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО «Град», — сообщил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, 22 февраля Конашенков сообщил, что российские войска вновь улучшили позиции на авдеевском направлении, продолжая занимать новые рубежи. За сутки бойцы ВС РФ отразили девять контратак штурмовиков ВСУ.

Министр обороны Сергей Шойгу 17 февраля доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Авдеевки российскими подразделениями. Он отметил, что отступление украинских военных было хаотичным.

Председатель парламента ДНР Артём Жога 20 февраля сообщил, что Авдеевку полностью зачистили от остатков украинских войск.