Варшава, 24 февраля, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Окружная прокуратура города Гливице в Польше предъявила обвинения польскому фермеру, который во время акции протеста разместил на своём тракторе плакат с призывом к президенту России Владимиру Путину, сообщила 23 февраля журналистам пресс-секретарь ведомства Иоанна Сморчевская.

IMAGO/Beata Zawrze/Global Look Press l

«Петру Г. предъявлены обвинения в публичном призыве к началу агрессивной войны против Польши», — сообщила она.

Сморчевская добавила, что фермера обвиняют в поддержке спецоперации, которую Россия проводит на Украине, в пропаганде «тоталитарной идеологии», а также в демонстрации флага СССР, что попадает под действующий в Польше запрет на пропаганду коммунистической идеологии.

По словам пресс-секретаря, обвиняемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Его поставили под надзор полиции, также в качестве меры пресечения к нему применили имущественное поручительство.

Как сообщало ИА Регнум, польский фермер во время протестной акции 20 февраля разместил на тракторе плакат с надписью: «Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями!». Также он прикрепил к технике польский и советский флаги. Полиция не помешала акции, но потребовала снять плакат.

Причиной акций протеста польских фермеров стал импорт дешёвой украинской сельхозпродукции. Аграрии с ноября стали блокировать дороги и КПП на границе с Украиной. 20 февраля протестующие высыпали украинское зерно из вагонов на железную дорогу.