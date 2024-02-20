Варшава, 20 февраля, 2024, 14:53 — ИА Регнум. Польские фермеры, выступая против аграрной политики Евросоюза, засыпали украинским зерном железную дорогу около пункта пропуска «Медика — Шегини» на границе с Украиной, сообщило издание «Страна. ua».

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«Протестующие намерены полностью блокировать границу с Украиной», — говорится в сообщении.

В Медике фермеры высыпали два вагона кукурузы.

«Довольно нелегальных поставок с Украины!» — Скандировали собравшиеся.

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Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года польские водители начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они выступили против льгот для украинских перевозчиков и потребовали восстановить отменённую систему разрешений для коммерческих перевозчиков с Украины. Протестующие отмечали, что сельское хозяйство Польши страдает из-за неконтролируемого притока украинских товаров.

Профсоюз «Солидарность» сообщил о намерении польских фермеров 20 февраля заблокировать все погранпереходы на границе с Украиной. 18 февраля в польском населённом пункте Дорохуск на границе с Украиной фермеры начали всеобщую акцию протеста. Они заблокировали въезд на пункт пропуска «Ягодин — Дорохуск».

До этого, с 11 по 13 февраля, участники акций протеста в Польше свозили на границу с Украиной покрышки и сено.

В январе 2024 года министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак объявил о заключении соглашения с перевозчиками. В результате Польша стала принимать с Украины вдвое меньше грузовиков, однако Киев обвинил Варшаву в нарушении договорённостей. Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал ситуация с блокировкой польскими фермерами КПП на границе с Польшей издевательством.

Комментируя акции протеста польских аграрий, научный сотрудник факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Шеин 20 февраля заявил, что полная блокада пограничных переходов с Украиной негативно скажется на украинской экономике. По его словам, это обернётся разгоном цен на импортные товары.