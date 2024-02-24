Нью-Йорк, США, 24 февраля, 2024, 08:32 — ИА Регнум. Признания бывшего украинского лидера Петра Порошенко, экс-президента Франции Франсуа Олланда, бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, а также бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона о том, что они не воспринимали всерьёз Минские соглашения, являются, по сути, явкой с повинной. Об этом 24 февраля заявил постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности организации.

Виктор Толочко/РИА Новости Франсуа Олланд, Ангела Меркель и Петр Порошенко в Минске перед переговорами по урегулированию кризиса на Украине

Постпред России напомнил, что в 2023 году Олланд, Меркель, Порошенко и Джонсон публично признались в том, что не воспринимали эти договоренности всерьёз и использовали их, чтобы дать Киеву время для начала конфликта с Россией.

«Это была, по сути, «явка с повинной» лидеров этих государств, открыто и даже с гордостью признавших факт умышленного нарушения ими резолюции СБ ООН 2202, которая закрепила Минские договорённости», — сказал он.

Небензя подчеркнул, что в последнее время Минские соглашения превратились в крайне неудобную тему для западных лидеров.

Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля постпред России заявил, что реализация Минских соглашений могла быть лучшим сценарием для разрешения украинского конфликта. По его мнению, Донбасс мог вернуться в состав Украины, если бы киевские власти «хоть что-нибудь для этого сделали».

Глава киевского режима Владимир Зеленский 23 февраля заявил, что Киев не готов к заключению новых соглашений, подобных минским договорённостям. По его утверждению, украинское руководство не верит в новые замороженные конфликты.

Президент России Владимир Путин 18 февраля заявил, что Москва даже после начала СВО пыталась урегулировать конфликт на Украине мирным путём. Глава государства напомнил, что Зеленский открыто заявлял о том, что Киев не собирался выполнять подписанные в 2015 году Минские соглашения.